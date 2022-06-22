В ДНР назвали сроки обжалования смертного приговора для наемников

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в среду, что осужденные в ДНР иностранные наемники пока не обращались с просьбой о помиловании.

"В мой адрес такой просьбы не поступало. Она может поступить после того, как будет обжалован приговор или не обжалован. После того как пройдет этот месяц", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев.Live".

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Обжалование приговора

Пушилин заявил, что осужденные наемники из Великобритании и Марокко могут обжаловать приговор до 9 июля.

"9 июня был суд, соответственно, до 9 июля есть время на конституционное обжалование", - сказал он.

Первый этап трибунала

Промежуточный этап международного трибунала над украинскими военными преступниками может пройти до конца июля, заявил глава ДНР.

"Затягивать не будем. Промежуточный этап - до конца лета, я бы даже сказал, я бы не исключил, что успеем до конца июля. Я бы не исключил, аккуратно скажу, потому что идет подготовка", - сказал он.

По словам Пушилина, разработка устава трибунала находится на финальной стадии.

Место проведения

Мариуполь рассматривается как наиболее вероятное место проведения международного трибунала над украинскими военными преступниками, сообщил глава ДНР.

"Наиболее вероятная точка, на которой мы сходимся все, - это Мариуполь", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, где планируется проводить трибунал.

Участие международных организаций

Власти ДНР планируют допустить на трибунал международные организации, которые захотят защищать украинских военных преступников, сообщил Пушилин.

"Возможность защищать будет еще у различных общественных международных организаций, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить, чтобы это было максимально выверено, чтобы не осталось ни у кого никаких сомнений в тех чудовищных преступлениях, которые они совершали", - сказал он.

Иностранные журналисты смогут присутствовать на международном трибунале над украинскими военными преступниками в ДНР.

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По результатам анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины Аслина Эйдена, Пиннера Шона и Саадуна Брагима", - говорится в приговоре.

"По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь", - говорится в приговоре.

Как отметил председательствующий судебной палаты, все осужденные признали вину по всем пунктам обвинения.

Председательствующий судебной коллегии по делу добавил, что суд при вынесении приговора руководствовался принципом справедливости.

"При принятии указанного приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным незыблемым принципом для всех времен и народов - принципом справедливости. Именно он позволил принять это сложное и довольно тяжелое решение - о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни", - сказал представитель суда журналистам.

"Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора", - сказал председательствующий коллегии.

Наемники из Великобритании и Марокко обжалуют вынесение им смертного приговора.

"Желание всех троих подсудимых - обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни", - сказал собеседник агентства.

Верховный суд ДНР 6 июня приступил к рассмотрению по существу дела двух британцев и марокканца, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР "Совершение преступлений группой лиц", ст. 323 УК ДНР "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и ст. 430 УК ДНР "Наемничество". В Генпрокуратуре отмечали, что в качестве наказания в отношении наемников может быть применена смертная казнь.

Альтернативой смертной казни для осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера может стать пожизненное лишения свободы, если тот решится подать апелляцию. Об этом в интервью «Украине.ру» рассказала его адвокат Юлия Церковникова.

По ее словам, окончательное решение на этот счет примет суд республики, однако полностью исключать такого варианта нельзя. Также юрист заявила, что британские власти до сих пор не контактировали с представителями Донецка насчет судьбы своего подданного.

«С чем это связано — с их политической позицией, с их непризнанием республики, или с их нежеланием защищать подданного своей королевы, мне неизвестно», — сообщила она.

Власти Великобритании поручили Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни наемников. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, правительство Соединенного Королевства не хочет связываться с руководством Донецкой народной республики, поскольку это будет означать ее признание. К тому же Лондон не признает юрисдикции суда, вынесшего приговор. Вот и было поручено Киеву заниматься судьбой осужденных наемников.

"Посмотрим, как Киев этим будет заниматься", - отметил Келин.

Дипломат также обратил внимание, что к России Британия не обращалась. Как заявил посол, в Британии сейчас стараются избегать двусторонних контактов между Лондоном и Москвой.

Лондон направил России ноту по ситуации с британцами, приговоренными в ДНР к смертной казни. По словам посла РФ Андрея Келина, по этому вопросу нужно обращаться к властям Донецкой народной республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Британские власти обратились к России по поводу своих подданных, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Что касается этих двух молодых людей, которые являются наемниками, которые в составе украинской армии воевали против Донецка, могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».

«Тут у нас не призыв к диалогу, а призыв высокомерный в духе, что мы обязаны соблюдать их права. Там много чего сказано, чего мы обязаны делать.



Никаких признаков диалога я так не усмотрел. Обращение к тем юрисдикциям, где находятся эти военные, а именно к ДНР — туда надо обращаться, наша рекомендация остается той же», — пояснил дипломат.

«Оттенить накачку Киева оружием»

По его словам, недавний визит британского премьера Бориса Джонсона на Украину был якобы направлен на то, чтобы «оттенить накачку оружием Киева».

«Джонсон поехал сам по себе для того, чтобы оттенить линию, которую он проводит, это жесткая накачка оружием и больше ничего», — утверждает Келин.

Он полагает, что глава правительства Великобритании также стремился продемонстрировать «твердые намерения Лондона продолжать конфликт на Украине».

«Главное для Джонсона было продемонстрировать несгибаемость, твердолобость, линию в духе Маргарет Тэтчер, что мы будем продолжать эту битву годами и т.д.



Запугивает он причем не только украинцев, но, собственно, запугивает и европейцев», — сказал посол РФ в эфире «Соловьев Live».

«Боятся услышать нашу точку зрения»

Келин считает, что запрет на посещение здания парламента Великобритании не повлияет на работу российских дипломатов.

«Потому что мы не посещаем парламент с начала марта. Я был там, действительно, несколько раз, выступал перед парламентариями, объяснял нашу политику.



Но после начала спецоперации следующая встреча была назначена на 2 марта, она была отменена.



И с тех пор в парламенте я не был», — рассказал он.

Посол РФ при этом добавил, что российские дипломаты были на приеме в парламенте, в частности, во время празднования Дня России.

«Но я так понимаю, что там боятся услышать нашу точку зрения, которая радикально отличается от правительственной, вернее, от той, которую навязывают обществу. Собственно, в этом и состоит этот запрет», — утверждает Келин.

«Ниже только разрыв отношений»

По его оценкам, Москва и Лондон дошли до низшей точки в отношениях, но о разрыве речь пока не идет.

«Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет.



Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но, оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — сказал российский посол.

Он добавил, что британские власти тем не менее выступают за сохранение связей по линии посольств.

«Это нужно, без сомнения, обеим сторонам. В любых кризисах есть абсолютная необходимость каналов связи не только для того, чтобы доносить информацию до своей столицы (я делаю все, чтобы донести до Москвы то, что здесь реально происходит), но и доносить наши сигналы также до Лондона», — отметил он.

Напомним, суд ДНР ранее приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об отсутствии причин для помилования ранее осужденных наемников из Великобритании и Марокко. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Глава ДНР указал на наличие у него возможности помиловать осужденных иностранных наемников, отметив при этом, что пока не видит для этого соответствующих предпосылок.

Пушилин также уточнил, что официальные представители Великобритании и Марокко не выходили на связь с властями республики с какими-либо запросами насчет осужденных граждан их стран.

Европейский суд по правам человека вынес решение применить к России и Украине меры, которые не позволят исполнить смертный приговор наемника из Марокко. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации.

«ЕСПЧ принял решение о целесообразных обеспечительных мерах против России и Украины по делу [военнослужащего из Марокко Брагима] Саадуна <…> Чтобы приговор не был приведен в исполнение», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, ЕСПЧ обяжет Россию и Украину обеспечить марокканскому бойцу соответствующие условия содержания под стражей и необходимую медицинскую помощь. Из документа следует, что суд рассматривает правительство Украины в качестве силы влияния на Россию.

В Москве неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких зданий в центре города с требованием освободить британских наемников, осужденных в Донецкой народной республике. Об этом информированный источник сообщил «Известиям».

По словам источника издания, сообщения сопровождались угрозами, неизвестные требовали освобождения от смертной казни наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брахина. «Примечательны не только требования, которыми сопровождались угрозы, но и сам способ, которым были доставлены сообщения. В посланиях указывалось, что во избежание взрывов нужно освободить приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников», — поделился собеседник «Известий».

Он также заявил, что неизвестные обещали раскрыть местонахождение бомб и обезвредить их, если власти республики освободят перечисленных ими лиц. Как сообщают «Известия», информация о «минировании» поступила сразу в несколько отделов полиции города, а среди объектов были названы здания на Шаболовке, Мясницкой и Большой Переяславской.

«Несмотря на явные признаки того, что сообщения ложные, все объекты проверили. Ничего подозрительного на местах обнаружено не было», — заключили «Известия».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с ТАСС назвал условие обмена приговоренных к смерти в Донецкой Народной Республике (ДНР) наемников.

По его словам, подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.

«Думаю, что судьба их незавидна. Расстрел — это единственное, чего они заслуживают. Но мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны», — сказал депутат, добавив, что если и идти на какой-то обмен, это должны быть только граждане и военные РФ.

Журналист Сет Харп опубликовал в Twitter переписку американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ. Из его сообщений следует, что среди вооруженных сил Украины воюет спецназ Специальной авиадесантной службы Великобритании (SAS).

Он в переписке указал различные проблемы украинских войск, связанные с плохим управлением и плохой координацией.

«Украинские военные часто ведут огонь по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS, который выдвигался на позицию. Украинский БТР открыл по нему огонь, экипаж никто не предупредил», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что националисты на Украине используют мирных жителей страны в качестве живого щита. Он отметил, что подобные действия являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

5 февраля в ходе совещания с членами Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что основные боестолкновения в ходе операции в Донбассе происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями. Он призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволять бандеровцам использовать себя в качестве живого щита.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее рассказал, что националисты устраивают расправы над срочниками в рядах вооруженных сил Украины, которые не хотят воевать.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.