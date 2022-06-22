Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что президента Украины Владимира Зеленского могут вынудить заключить «паршивое» мирное соглашение, и намерен спасти Украину от этого, добившись увеличения военной поддержки Киева. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным источников издания, западные страны «начали испытывать усталость» от украинского кризиса. И в Лондоне опасаются, что союзники по G7 и НАТО уже готовы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к заключению мирного договора.

При этом Борис Джонсон намерен на следующей неделе, на саммитах G7 и НАТО, убедить Францию и Германию усилить поддержку киевских властей.

В Великобритании готовы рассматривать серьезный переговорный процесс между Киевом и Москвой только в том случае, если сам Зеленский даст понять, что украинские войска не могут больше сопротивляться, пишет ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.