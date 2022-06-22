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7 минут назад

В Японии назвали виновных в провокации конфликта на Украине

Елена Прошина

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что США и Великобритания спровоцировали разжигание конфликта на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

В Японии назвали виновных в провокации конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, постепенная эскалация ситуации началась 23 октября 2021 года, когда Украина запустила ударный беспилотник (Байрактар). Судзуки выразил уверенность, что именно это событие «положило начало всему».

«Тогда Путин понял, что удар может быть нанесен и по своему народу, и двинул войска», — заявил он и добавил, что США в этот момент начали накалять обстановку.

Японский политик считает, что президент США Джо Байден должен был убедить Украину более не использовать ударные беспилотники, а президента России Владимира Путина «призвать к сдержанности».

«Вот что должен был сделать американский президент. А не подстрекать "сейчас нападет, сейчас нападет". Это немыслимо», — подчеркнул Судзуки.

Он указал, что после всех этих событий Великобритания выступила с «провокационным жестким заявлением». Судзуки полагает, что это было еще одной ошибкой со стороны западных стран.

Депутат призвал японские власти не следовать призывам Великобритании и США и игнорировать их «провокации».

В мире,Мунэо Судзуки,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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