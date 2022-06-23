Арестович рассказал о домогательствах к женщинам в ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что принимающие участие в боевых действиях женщины становятся объектами сексуальных домогательств в ВСУ. Его слова приводит издание «Страна».
«Женщина в армии — это ужас. Тебя не держат за человека, во-вторых, проблемы гигиенического характера, потом тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это постоянное давление, потому часто для мужчины там женщина — не человек. Это предвзятое отношение, которое тянется еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую сечь», — заявил Арестович.
Верховная рада Украины ранее опубликовала в своем официальном англоязычном аккаунте в Twitter фотографию женщины, погибшей в Донбассе в результате обстрела ВСУ.
По данным РИА «Новости», женщина на снимке погибла в результате обстрела ВСУ 155-мм снарядами из натовских орудий. При этом агентство представило видео инцидента.