Арестович рассказал о домогательствах к женщинам в ВСУ

«Женщина в армии — это ужас. Тебя не держат за человека, во-вторых, проблемы гигиенического характера, потом тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это постоянное давление, потому часто для мужчины там женщина — не человек. Это предвзятое отношение, которое тянется еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую сечь», — заявил Арестович.