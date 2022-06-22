"Человек Путина": Советника канцлера ФРГ раскритиковали за слова о России

Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, дипломата Йенса Плетнера назвали русофилом. Такую характеристику ему присвоили после его шутки на конференции, состоявшейся на площадке Германского общества внешней политики (DGAP), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Handelsblatt.

Ранее Йенс Плетнер в шутливой форме пожаловался на то, что немецкие СМИ слишком много внимания уделяют поставкам вооружения на Украину и не думают о том, как Берлин будет в дальнейшем строить отношения с Москвой.

«Двадцатью Marder (немецкие бронетранспортеры, которые Киев запросил у Берлина) можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше», — сказал он.

Плетнер также заявил, что Украина не может автоматически стать хорошим правовым государством только потому, что «на нее напали». По его словам, сперва Киеву необходимо провести соответствующие реформы.

После этого заявления дипломата подвергли критике в социальных сетях. Его назвали «человеком Путина в ведомстве канцлера», пишет газета. Немецкий политик Норберт Реттген посчитал, что заявление Плетнера связано с недостаточно масштабной поддержкой Украины со стороны ФРГ. По его словам, высказывания о том, что Германия предпочитает сохранить хорошие отношения с Россией вместо того, чтобы предоставить помощь Украине, ошибочны.

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также прокомментировала слова Плетнера.