ЕС достиг консенсуса в вопросе предоставления Украине статуса кандидата

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Лидеры стран Евросоюза (ЕС), как ожидается, одобрят на предстоящем саммите 23-24 июня предоставление статуса кандидатов на вступление в союз Украине и Молдавии, сообщил источник в ЕС, пишет РИА Новости.

«Мы ожидаем одобрения предоставления статуса кандидата Украине и Молдавии», — рассказал он журналистам о планах глав государств объединения.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. По словам министра-делегата при МИД Франции по европейским делам Клемана Бона, страны Евросоюза достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата.