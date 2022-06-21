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35 минут назад

Африканские лидеры проигнорировали обращение Зеленского

Елена Прошина

Лидеры стран Африки в основном проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си Ньюз».

Африканские лидеры проигнорировали обращение Зеленского
Фото: ТАССТАСС

20 июня Зеленский обратился к Афросоюзу. На виртуальную встречу с президентом Украины были приглашены 55 глав государств Африки. Однако в результате из них присутствовали лишь четверо. Остальные же прислали своих представителей.

В своем обращении украинский лидер заявил, что «африканские страны стали заложниками развязанной Россией» спецоперации и чувствуют на себе блокаду экспорта украинского зерна, подсолнечного масла и удобрений. Зеленский подчеркнул, что Киев ищет способ возобновить поставки.

Ранее председатель Афросоюза, президент Сенегала Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать, так как боевые действия однажды прекратятся. По его мнению, необходимо продолжать переговоры с Москвой, несмотря на ситуацию на Украине.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,
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