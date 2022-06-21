Африканские лидеры проигнорировали обращение Зеленского

Лидеры стран Африки в основном проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си Ньюз».
20 июня Зеленский обратился к Афросоюзу. На виртуальную встречу с президентом Украины были приглашены 55 глав государств Африки. Однако в результате из них присутствовали лишь четверо. Остальные же прислали своих представителей.
В своем обращении украинский лидер заявил, что «африканские страны стали заложниками развязанной Россией» спецоперации и чувствуют на себе блокаду экспорта украинского зерна, подсолнечного масла и удобрений. Зеленский подчеркнул, что Киев ищет способ возобновить поставки.
Ранее председатель Афросоюза, президент Сенегала Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать, так как боевые действия однажды прекратятся. По его мнению, необходимо продолжать переговоры с Москвой, несмотря на ситуацию на Украине.