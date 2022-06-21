В Сербии ответили на требование ЕК «выбрать сторону»

Глава МВД Сербии Александр Вулин в ответ на призыв главы Еврокомиссии «выбрать сторону» в украинском кризисе отметил, что его страна уже находится на лучшей стороне истории. Его заявление размещено на официальном сайте ведомства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хотел бы видеть Сербию в ЕС, но власти страны должны доказать, что разделяют общие ценности и «отвергают» действия России.

Александр Вулин в ответ напомнил, что Сербия в своей истории «была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов».

«В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос – на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — заметил глава МВД.

Он также указал на непоследовательную политику европейских стран в отношении Украины, которую то объявляют «одной из самых коррумпированных стран Европы», то страной-кандидатом на членство в Евросоюзе.

«Пусть сербы решают сами, и не угрожайте им силой, вы можете получить ответ, который вам не понравится», - констатировал Александр Вулин.