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29 минут назад

Лидеры 50 стран отказались общаться с Зеленским

Ura.Ruиещё 1

Лидеры 51 африканской страны проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского. На встрече лично присутствовали всего четверо представителей государств континента.

Лидеры 50 стран отказались общаться с Зеленским
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

«Из 55 глав государств Африки, приглашенных на виртуальную встречу в президентом Украины, присутствовали только четверо. Остальные прислали своих представителей», — об этом сообщает telegram-канал заблокированной Роскомнадзором в России «Русской службы BBC News».

Украинский лидер обратился к Афросоюзу 20 июня. Темой его речи стал мировой голод и глобальный продовольственный кризис. Во всех бедах в своем выступлении Зеленский обвинил Россию.

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Ранее президент Украины в виде голограммы посетил Парижскую торговую выставку и попросил у крупных технологических фирм помощи в «восстановлении страны». Он предложил технологическим фирмам уникальный шанс восстановить Украину как полностью цифровую демократию.

Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной этого стали участившиеся обстрелы ВСУ и нацбатов жителей Донбасса. Российские военные проводят демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого ряд европейских стран, а также США ввели против РФ жесткие санкции, которые в итоге ударили по ним. Теперь Запад стоит на пороге мирового голода. Кроме того, жители Греции, Испании и других стран жалуются на резкие скачки цен на продукты, пишет Пятый канал. Многие предприятия останавливают работу, добавляет Life.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Роскомнадзор,
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