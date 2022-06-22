Лидеры 50 стран отказались общаться с Зеленским

«Из 55 глав государств Африки, приглашенных на виртуальную встречу в президентом Украины, присутствовали только четверо. Остальные прислали своих представителей», — об этом сообщает telegram-канал заблокированной Роскомнадзором в России «Русской службы BBC News».

Украинский лидер обратился к Афросоюзу 20 июня. Темой его речи стал мировой голод и глобальный продовольственный кризис. Во всех бедах в своем выступлении Зеленский обвинил Россию.

Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной этого стали участившиеся обстрелы ВСУ и нацбатов жителей Донбасса. Российские военные проводят демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого ряд европейских стран, а также США ввели против РФ жесткие санкции, которые в итоге ударили по ним. Теперь Запад стоит на пороге мирового голода. Кроме того, жители Греции, Испании и других стран жалуются на резкие скачки цен на продукты, пишет Пятый канал. Многие предприятия останавливают работу, добавляет Life.