В Казахстане заявили о хороших отношениях с Россией после слов Токаева о Донбассе и ограничений на нефть. Происходящие события часто «притягивают за уши» журналисты и эксперты.
В частности, усматривалась связь между заявлением президента республики Касыма-Жомарта Токаева о непризнании ДНР и ЛНР, а также последующими решениями в области энергетики. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Института Евразийской интеграции Казахстана Оразгали Сельдеев.
«Ничего не означает. Эта позиция Казахстана известна, давно, что мы не признаём квазигосударственные объединения подобного рода. Президент Токаев очень чётко обозначил, что это касается не только ДНР и ЛНР, но и Косово, Тайваня, Абхазии, Осетии. По хронологии событий известно, что это из разряда фейк-ньюс. Уже все опровергли эту информацию с нефтью и углём. Просто ряд российских экспертов и журналистов начали передёргивать на следующий день. Последние два-три дня притягивают за уши эти события, которые никак между собой не связаны абсолютно. Никаких трений, противоречий на уровне высших должностных лиц между Россией и Казахстаном нет».
До этого Россия ввела ограничения на отгрузку казахстанской нефти из Новороссийска. Причиной этому стало обнаружение в порту около 50 снарядов времён ВОВ. Сапёрам необходимо время, чтобы полностью обезопасить район. Работа должна завершиться до конца месяца, сообщает издание «Коммерсантъ».