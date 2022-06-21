«Ничего не означает. Эта позиция Казахстана известна, давно, что мы не признаём квазигосударственные объединения подобного рода. Президент Токаев очень чётко обозначил, что это касается не только ДНР и ЛНР, но и Косово, Тайваня, Абхазии, Осетии. По хронологии событий известно, что это из разряда фейк-ньюс. Уже все опровергли эту информацию с нефтью и углём. Просто ряд российских экспертов и журналистов начали передёргивать на следующий день. Последние два-три дня притягивают за уши эти события, которые никак между собой не связаны абсолютно. Никаких трений, противоречий на уровне высших должностных лиц между Россией и Казахстаном нет».