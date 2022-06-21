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47 минут назад

В Казахстане заявили о хороших отношениях с Россией после слов Токаева о Донбассе и ограничений на нефть

Говорит Москва

В Казахстане заявили о хороших отношениях с Россией после слов Токаева о Донбассе и ограничений на нефть. Происходящие события часто «притягивают за уши» журналисты и эксперты.

В частности, усматривалась связь между заявлением президента республики Касыма-Жомарта Токаева о непризнании ДНР и ЛНР, а также последующими решениями в области энергетики. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Института Евразийской интеграции Казахстана Оразгали Сельдеев.

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«Ничего не означает. Эта позиция Казахстана известна, давно, что мы не признаём квазигосударственные объединения подобного рода. Президент Токаев очень чётко обозначил, что это касается не только ДНР и ЛНР, но и Косово, Тайваня, Абхазии, Осетии. По хронологии событий известно, что это из разряда фейк-ньюс. Уже все опровергли эту информацию с нефтью и углём. Просто ряд российских экспертов и журналистов начали передёргивать на следующий день. Последние два-три дня притягивают за уши эти события, которые никак между собой не связаны абсолютно. Никаких трений, противоречий на уровне высших должностных лиц между Россией и Казахстаном нет».

До этого Россия ввела ограничения на отгрузку казахстанской нефти из Новороссийска. Причиной этому стало обнаружение в порту около 50 снарядов времён ВОВ. Сапёрам необходимо время, чтобы полностью обезопасить район. Работа должна завершиться до конца месяца, сообщает издание «Коммерсантъ».

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