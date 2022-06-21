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«Битва характеров» на Украине и усталость Запада

Итальянский политолог Натали Точчи заявила Los Angeles Times, что санкции против России приносят Москве больше боли, чем Западу, но «терпимость Запада к боли ниже». По ее словам, в политическом поле на Украине идет «битва характеров» и вопрос в том, что окажется крепче - способность России вести боевые действия или способность Запада терпеть экономическую боль.

Недавний опрос показал, что в Германии и во Франции около 40 процентов респондентов находятся в так называемом «лагере мира»: они хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее, даже если для этого потребуются уступки Украины России. В Италии за это выступили 52 процента опрошенных. Los Angeles Times отмечает, что решающей момент в «битве характеров» может наступить осенью, когда вырастет спрос на топливо.

«США хотят затянуть конфликт на Украине»

Положение США как мирового лидера было поколеблено действиями России против украинского правительства, которое подчиняется Вашингтону, пишет испанский портал Rebelión. Прекращение конфликта в пользу Москвы «означает потерю престижа Вашингтона как мирового полицейского, престижа, который падает с тех пор, как Россия вынудила вывести американских джихадистов из Сирии, с разгрома США в Афганистане, а теперь и провала их расчетов на Украине», подчеркивает автор.

Как отмечает Rebelión, США «пытаются сделать вид, что у них нет никаких интересов или глобальных амбиций, что они являются «нейтральным зрителем» во время украинского кризиса, наблюдая за тем, как выкачиваются и расходуются ресурсы других стран». Однако ситуация уже выходит из-под контроля США, поэтому они решили дать Украине оружие, которое позволит ему атаковать российскую территорию.

«Турция должна перерезать пуповину НАТО»

Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер считает, что Турция должна закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью «великого евразийского партнерства» и нового мира. Путь к этому заключается в разрыве связи с НАТО.

США не перерезают эту пуповину, не хотят ее перерезать и пытаются удержать ее хотя бы на ниточке, потому сделать это должна сама Турция, подчеркнул Гуллер. По его мнению, 70 лето в НАТО так и не принесли Анкаре никаких преимуществ.

«США на пути к потере независимости»

Ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что США «находятся на пути к тому, чтобы потерять свою независимость и в конечном итоге стать марионеточным государством Китая». По ее мнению, нынешний американский истеблишмент слишком слаб и готов пойти на компромисс.

По мнению Ингрэм, Штаты должны привести полную реформу своих вооруженных сил, разведывательного сообщества и дипломатии. Также она заявила, что «никто в Китае «не боится этого человека» - президента США Джо Байдена.

«Трансгендерный ребенок Маска хочет разорвать все связи с отцом»

Ребенок миллиардера Илона Маска, решивший сменить гендерную идентичность, подал прошение об изменении имени, чтобы разорвать отношения с отцом. Об этом рассказал Fox News.