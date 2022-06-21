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14 минут назад

Экс-президент Трамп заявил о больших проблемах США

RT на русскомиещё 8

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о больших проблемах США.

Трамп заявил о больших проблемах США
Фото: ТАССТАСС

«У нашей страны большие проблемы», — сказал Трамп в интервью Newsmax TV.

По его словам, страна находится в серьёзной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией.

Он также высказал мнение, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.

«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», — заявил Трамп.

Ранее американский сенатор-республиканец Чак Грассли рассказал о ряде проблем, с которыми сталкиваются жители Соединённых Штатов в связи с рекордной инфляцией. Так, в публикации, с которой ознакомился RT, Грассли среди прочего упомянул о росте цен на продукты и топливо в стране.

В мире,Чак Грассли,Дональд Трамп,
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