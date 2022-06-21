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2 часа назад

Судно Azov Concord под флагом Мальты покинуло порт Мариуполя

Газета.Ruиещё 9

Первое иностранное судно Azov Concord под флагом Мальты покинуло порт Мариуполя по гуманитарному коридору, организованному российскими военными. Об этом сообщает РИА "Новости". По информации агентства, сейчас судно в сопровождении российских боевых кораблей держит курс на Новороссийск. Уточняется, что в ходе боев за Мариуполь судно получило повреждения, однако судовладельцу удалось провести ремонтные работы и набрать команду, а также полностью рассчитаться с портовыми службами. Ранее сообщалось, что руководство мариупольского порта изучает возможности запуска пассажирских перевозок в российские порты — в первую очередь, с городами Крыма и Кубани. Также ранее российские следователи установили ответственную за минирование пляжа Мариуполя часть ВСУ. Инженерное подразделение саперов армии ВСУ под руководством Вячеслава Харитоненко, помимо Белосарайской косы, заминировало близлежащий пляж в населенном пункте Мелекино от санатория "Светлана" до санатория "Троянда".

Третье судно с металлопродукцией вышло из Мариуполя в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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