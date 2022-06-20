Байден оценил шансы Украины на вступление в ЕС

Украина с большей долей вероятности станет членом ЕС в ближайшее время, заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN. Также президент отметил, что пока не собирается посещать Украину. По словам Байдена, он не хочет «создавать дополнительные трудности для украинцев».

Украина, вероятно, скоро станет членом ЕС, — ответил Байден журналистам на вопрос о перспективах Украины в Европейском Союзе.

Бывшая глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее заявила, что Украина не соответствует требованиям для вступления в Европейский союз и руководству страны необходимо четко сказать об этом. Она уточнила, что выступает не столько против принятия в Евросоюз Украины, сколько против любого расширения ЕС.