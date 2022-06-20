Эстония ограничила ввоз товаров из России

Эстония запретила привозить из России подсанкционные товары, в числе которых мебель и водка. Об этом сообщили в налогово-таможенном департаменте Эстонии.

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«С 10.07.2022 больше нельзя ввозить в Эстонию товары из России, продажа которых принесет значительный доход РФ и позволит ей продолжать специальную операцию на Украине», — сообщается на сайте налогово-таможенного департамента.

В списке мебель, удобрения, древесина, изделия из дерева и древесный уголь. Также запрет распространяется на алкоголь крепостью ниже 80 градусов (пиво, вино, водку, виски, ликеры и другие спиртные напитки).

Запрет связан с антироссийскими санкциями Евросоюза. В ведомстве также предупредили, что нарушителям грозит уголовная ответственность.