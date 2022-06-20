Эстония ограничила ввоз товаров из России

Эстония запретила привозить из России подсанкционные товары, в числе которых мебель и водка. Об этом сообщили в налогово-таможенном департаменте Эстонии.
«С 10.07.2022 больше нельзя ввозить в Эстонию товары из России, продажа которых принесет значительный доход РФ и позволит ей продолжать специальную операцию на Украине», — сообщается на сайте налогово-таможенного департамента.
В списке мебель, удобрения, древесина, изделия из дерева и древесный уголь. Также запрет распространяется на алкоголь крепостью ниже 80 градусов (пиво, вино, водку, виски, ликеры и другие спиртные напитки).
Запрет связан с антироссийскими санкциями Евросоюза. В ведомстве также предупредили, что нарушителям грозит уголовная ответственность.
Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В шестом пакете санкций ЕС запретил ввоз российской водки, сообщает сайт MK.RU. США запретили ввозить в Россию предметы роскоши. Ранее в МИД Эстонии сообщили, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 20 июня обсудят седьмой пакет санкций против России, передает RT.