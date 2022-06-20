Арестович и Подоляк оценили угрозу нападения Белоруссии

Советники главы Офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк записали совместное видео, в котором призвали не бояться нападения Белоруссии . Видео доступно в Telegram-канале первого деятеля.

«А я сейчас расскажу, откуда Беларусь готовила на нас нападение, четыре точки».

После этого советник Андрея Ермака призвал украинцев не бояться вторжения с севера.

«Никакого нападения со стороны Белоруссии в ближайшее время не будет. (...) Бояться не нужно. Когда нужно будет бояться нападения, мы скажем», — заверил Арестович.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская армия не собирается воевать на Украине, но ответит в случае нападения Киева на объекты республики. Он добавил, что «в случае ударов по Мозырю, мы ударим по Киеву, не заходя на Украину».