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37 минут назад

Арестович и Подоляк не нашли, «откуда Беларусь готовила нападение»

Газета.Ru

Советники главы Офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк записали совместное видео, в котором призвали не бояться нападения Белоруссии. Видео доступно в Telegram-канале первого деятеля.

Арестович и Подоляк оценили угрозу нападения Белоруссии
Фото: Телеграм-канал «Политика Страны»Телеграм-канал «Политика Страны»

Арестович начал видео, немного изменив ставшие мемом слова президента Белоруссии Александра Лукашенко:

«А я сейчас расскажу, откуда Беларусь готовила на нас нападение, четыре точки».

После этого советник Андрея Ермака призвал украинцев не бояться вторжения с севера.

«Никакого нападения со стороны Белоруссии в ближайшее время не будет. (...) Бояться не нужно. Когда нужно будет бояться нападения, мы скажем», — заверил Арестович.

По словам Подоляка, не стоит слушать экспертов, «которые все знают».

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская армия не собирается воевать на Украине, но ответит в случае нападения Киева на объекты республики. Он добавил, что «в случае ударов по Мозырю, мы ударим по Киеву, не заходя на Украину».

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