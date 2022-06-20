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1 час назад

На Украине назвали срок массовой конфискации активов россиян

Алиса Селезнёва

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что к концу лета в стране начнется масштабное изъятие активов граждан, сотрудничающих с российскими властями, а также имущества россиян. Об этом пишет РИА Новости.

«Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут его продавать и отчуждать. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета», - пояснил он в эфире телеканала «Рада».

По словам министра, уж есть прецеденты изъятия имущества «среди аффилированных с РФ лиц».

«Например, собственники «Сбербанка», «Проминвестбанка» своего имущества уже лишились. Большой массив будет ближе к концу лета», - подчеркнул Малюська.

Ранее Кабмин Украины оценил общие потери экономики страны на фоне спецоперации России в 600 миллиардов долларов. А Верховная Рада приняла закон об изъятии имущества у лиц, поддерживающих спецоперацию России, он уже подписан главой государства.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, изъятое имущество позволит «быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов».

В мире,Видео,Денис Малюська,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Проминвестбанк,Правительство Украины,Сбербанк России,
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