Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что к концу лета в стране начнется масштабное изъятие активов граждан, сотрудничающих с российскими властями, а также имущества россиян. Об этом пишет РИА Новости.
«Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут его продавать и отчуждать. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета», - пояснил он в эфире телеканала «Рада».
По словам министра, уж есть прецеденты изъятия имущества «среди аффилированных с РФ лиц».
«Например, собственники «Сбербанка», «Проминвестбанка» своего имущества уже лишились. Большой массив будет ближе к концу лета», - подчеркнул Малюська.
Ранее Кабмин Украины оценил общие потери экономики страны на фоне спецоперации России в 600 миллиардов долларов. А Верховная Рада приняла закон об изъятии имущества у лиц, поддерживающих спецоперацию России, он уже подписан главой государства.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, изъятое имущество позволит «быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов».