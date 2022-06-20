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47 минут назад

Новым президентом Колумбии стал бывший партизан

Алиса Селезнёва

Кандидат объединенных левых сил Колумбии и бывший партизан Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов, набрав 50,45% голосов избирателей. Об этом пишет ТАСС.

Новым президентом Колумбии стал бывший партизан
Фото: ТАССТАСС

В ходе предвыборной кампании, Петро обещал провести ряд реформ, в том числе и полиции, а также выступил за бесплатное высшее образование, пересмотр условий соглашения о свободной торговле с США и восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой.

«Нас ждут настоящие перемены. Мы не подведем избирателей, которые хотели, чтобы Колумбия изменилась. Но эти перемены не для того, чтобы отомстить, и не для того, чтобы породить еще больший раскол в обществе», - заявил новый президент страны.

62-летний Петро в молодости был членом леворадикальной организации М-19 и является первым президентом страны, представляющим левые силы. До своей победы он уже дважды баллотировался на пост главы государства. В 2012-2015 годах Петро был мэром столицы Колумбии, с 2018 года является сенатором.

Ранее бывший президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна готова нарастить добычу угля и углеводородов, чтобы заменить российские энергоресурсы на рынках западных стран.

В мире,Иван Дуке,
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