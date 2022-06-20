Новым президентом Колумбии стал бывший партизан

«Нас ждут настоящие перемены. Мы не подведем избирателей, которые хотели, чтобы Колумбия изменилась. Но эти перемены не для того, чтобы отомстить, и не для того, чтобы породить еще больший раскол в обществе», - заявил новый президент страны.