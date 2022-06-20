Решение Литвы по Калининграду назвали поводом для войны

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал решение Литвы организовать транспортную блокаду Калининграда. Свое мнение он высказал в колонке для издания «Украина.ру», сообщает «Лента.ру».
По его словам, российская сторона может посчитать подобные действий со стороны Литвы поводом для начала войны. Ищенко подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.
«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli [повод для объявления войны]», — написал он и пояснил, что любое государство в соответствии с международным правом должно иметь доступ к своему эксклаву.
Любое препятствие к осуществлению этого права может расцениваться, как акт агрессии, указал дипломат.
Он предположил, что союзники Литвы будут игнорировать эту юридическую форму, так как у России все еще есть доступ к Калининграду по морю. Однако такая позиция несостоятельна, так как сухопутный транзит предусмотрен международным правом.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги предупредили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, включенных в санкции Европейского союза. Транзит прекратился 18 июня.