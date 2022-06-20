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5 минут назад

Решение Литвы по Калининграду назвали поводом для войны

Елена Прошина

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал решение Литвы организовать транспортную блокаду Калининграда. Свое мнение он высказал в колонке для издания «Украина.ру», сообщает «Лента.ру».

Решение Литвы по Калининграду назвали поводом для войны
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российская сторона может посчитать подобные действий со стороны Литвы поводом для начала войны. Ищенко подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli [повод для объявления войны]», — написал он и пояснил, что любое государство в соответствии с международным правом должно иметь доступ к своему эксклаву.

Любое препятствие к осуществлению этого права может расцениваться, как акт агрессии, указал дипломат.

Он предположил, что союзники Литвы будут игнорировать эту юридическую форму, так как у России все еще есть доступ к Калининграду по морю. Однако такая позиция несостоятельна, так как сухопутный транзит предусмотрен международным правом.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги предупредили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, включенных в санкции Европейского союза. Транзит прекратился 18 июня.

В мире,Ростислав Ищенко,Антон Алиханов,ЕС,
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