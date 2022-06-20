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1 час назад

Профессор раскрыл отношения Китая с Тайванем и Россией

Lenta.ruиещё 2

Китаевед, профессор Высшей школы экономики Владимир Малявин в интервью «Украина.ру» раскрыл отношения Китая с Тайванем и Россией. Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Пекином находится на высоком дружественном уровне.

Профессор раскрыл отношения Китая с Тайванем и Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по его словам, российско-китайские отношения не оформлены юридически. Он указал, что общий вектор долгосрочного партнерства между ядерными сверхдержавами не определен.

Малявин также заявил, что США никогда не подтолкнут Тайвань и Китай к войне, поскольку их связывают определенные отношения, которые не станет рушить Вашингтон.

Синолог добавил, что Тайвань помогает развиваться КНР, их дружеское взаимодействие никто не станет портить, поскольку это сильно ударит по обеим странам. При этом риторика Пекина определена политикой и вынуждает лидера Си Цзиньпина жестко высказываться о недопустимости независимости островного государства, пояснил эксперт.

Малявин заключил, что совместная работа России и Китая в экономической, политической и культурной сфере возможна после окончательного определения и закрепления курса Москвы.

Ранее представитель МИД Китая Чжан Хэцин опубликовал карикатуру, посвященную роли США в сложившейся ситуации на Украине. Он обвинил Вашингтон в желании разжечь вечный конфликт с Россией.

В мире,Чжан Хэцин,Владимир Малявин,Цзиньпин Си,ВШЭ,
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