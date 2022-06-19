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24 минуты назад

Премьер Франции назвала опасными итоги парламентских выборов в стране

ТАСС

Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком "Вместе!" большинства в "Национальном собрании" (нижней палате парламента) представляет угрозу для страны. Ее обращение транслировала в воскресенье пресс-служба правительства Франции.

"Это неслыханно": премьер Франции назвала опасными итоги выборов
Фото: WikipediaWikipedia

"Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия", - сказала она.

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По словам Борн, с 20 июня кабмин начнет формирование "активного большинства" для проведения реформ. Правительство Франции намерено искать компромиссы с оппозицией в парламенте.

Согласно предварительным прогнозам, депутаты от партий, входящих в президентский блок "Вместе!", могут претендовать на 210-230 мест в Нацсобрании нового созыва, тогда как представители альянса левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" получат от 168 до 188 мест. Представители партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" могут претендовать на 80-95 мест, став третьей политической силой в парламенте. Для получения абсолютного большинства в Нацсобрании необходимо получить 289 из 577 мандатов.

В мире,Марин Ле Пен,
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