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1 час назад

Меланшон заявил о провале политики Макрона

News.ru

Глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные итоги парламентских выборов во Франции говорят о провале политики президента Эммануэля Макрона. По его словам, сторонники Макрона завели страну в тупик, сообщает РИА Новости.

Меланшон заявил о провале политики Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это прежде всего поражение тех людей, которые бесконечно давали всем уроки, называли себя преградой для крайне правых, — отметил Меланшон.

Он указал на то, что ни одна из политических сил Франции не получила необходимого большинства в парламенте по результатам второго тура выборов.

Коалиция Макрона не смогла получить абсолютное большинство в парламенте

Коалиция Макрона «Вместе!» пока лидирует на выборах, но не получит абсолютного большинства мест в Национальном собрании. Nupes показывает второй результат, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — третий.

Ранее стало известно, что телеканал BFMTV со ссылкой на предварительные подсчеты голосов второго тура парламентских выборов сообщил: коалиция Макрона получит от 205 до 235 мандатов в нижнюю палату парламента. Блоку Жан-Люка Меланшона достанется от 170 до 190 мест, а коалиции Марин Ле Пен — от 75 до 95 мандатов. Франция в это воскресенье выбирала 577 депутатов.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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