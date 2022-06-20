Канада может принять закон об изъятии санкционных активов РФ

Правительство Канады рассчитывает принять в ближайшие дни закон, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд, сообщает РИА "Новости".

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По ее словам, данная мера обсуждалась и координировалась с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном. Фриланд подчеркнула, что Канада считает "предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины".

"В этой связи я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы", - добавила канадский вице-премьер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. 8 июня правительство Канады утвердило новый пакет санкций в отношении России.