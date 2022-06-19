Коалиция Макрона не смогла получить абсолютное большинство в парламенте

Ни правящий блок "Вместе!", ни левая оппозиция во Франции не получат абсолютного большинства мест в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны. Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты итогов прошедшего в воскресенье второго тура парламентских выборов, проведенные телеканалом BFM.

Согласно предварительным данным, у блока "Вместе!" будет от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании, насчитывающем 577 депутатов. У оппозиционного левого блока "Новый народный экологический и социальный союз" - от 170 до 190 мандатов. Ни один из них, таким образом, не смог получить абсолютного большинства в 289 мандатов.

Партия Марин Ле Пен получит в парламенте Франции от 75 до 95 мандатов, в 10 раз больше, чем ранее.