Клинтон отказалась конкурировать с Байденом на выборах

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью газете Financial Times заявила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Хиллари Клинтон подчеркнула, что «об этом не может быть и речи». Она ожидает, что от Демократической партии на новый срок выдвинется действующий президент США Джо Байден.

«Он определенно намерен баллотироваться», - уточнила Клинтон.

По ее мнению, попытка помешать этому была бы «разрушительной».