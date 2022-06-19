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36 минут назад

Клинтон отказалась конкурировать с Байденом на выборах

Елена Прошина

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью газете Financial Times заявила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет «Газета.Ru».

Клинтон отказалась конкурировать с Байденом на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хиллари Клинтон подчеркнула, что «об этом не может быть и речи». Она ожидает, что от Демократической партии на новый срок выдвинется действующий президент США Джо Байден.

«Он определенно намерен баллотироваться», - уточнила Клинтон.

По ее мнению, попытка помешать этому была бы «разрушительной».

Клинтон сообщила ранее, что баллотироваться на выборах от Республиканской партии в 2024 году будет бывший глава США Дональд Трамп.

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