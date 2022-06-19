Речь идет о встрече политиков во время визита Брауна в Москву в 2006 году, тогда он еще не был премьером страны, а занимал пост главы казначейства. По словам Брауна, его намеренно посадили на низкий стул, чтобы ему приходилось смотреть на Путина снизу вверх. Кроме того, у российского политика якобы была целая папка с досье на экс-премьера.