Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС

Евросоюз должен облегчить правила для вступления в него новых стран. С такой инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц . Он пообещал поднять этот вопрос на ближайшем саммите ЕС.

«Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем», — сказал Шольц в интервью немецкому агентству dpa.

Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией, пишет VSE42.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет, сообщают «Невские новости». Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что вступление в ЕС сразу нескольких новых стран требует серьезной реформы объединения, пишет RT.