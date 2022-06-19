На ближайшей встрече НАТО страны-члены альянса назовут Россию угрозой безопасности – теперь официально. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс «меняется вместе с миром», соответственно, изменится и его стратегическая концепция. Появится в официальной доктрине НАТО и Китай – его подъем стал «вызовом для ценностей, интересов и безопасности» Североатлантического альянса. Это уже восьмая с 1949 года концепция «обороны» НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Россия не считается партнером альянса. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag он сообщил, что НАТО воспринимает Москву как угрозу своей безопасности.

«По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал Столтенберг, рассуждая о будущем отношений РФ и Североатлантического альянса.

Он также рассказал, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай.

«Подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности», — сказал генсек.

В стратегической концепции НАТО определяется долгосрочная стратегия, излагаются официальные цели и задачи альянса, возможные угрозы. Действующая концепция «Активное участие, современная оборона» действует с 2010 года, в документе излагаются три основные задачи НАТО: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

От Сталина до Лиссабона

С 1949 года вплоть до развала СССР в 1991 году стратегами НАТО были разработаны четыре Стратегические концепции – засекреченные. В них в основном разрабатывались способы противостояния с Советским Союзом и Восточным блоком, излагались взгляды на применение альянсом ядерного оружия.

Стратегическая концепция 1991 года существенно отличалась от предшественниц – во-первых, она не была секретной. Во-вторых, она была нацелена не на конфронтацию, а на обеспечение коллективной безопасности членов НАТО. Предполагалось улучшение партнерства и расширение сотрудничества с Россией и другими бывшими участницами Организации Варшавского договора. Вопрос применения ядерных вооружений сводился до «достаточного для сохранения мира уровня».

В 1999 году была принята новая Стратегическая концепция – ее принятие увязали с 50-летием НАТО. В ней страны-участницы альянса обязывались обеспечивать оборону, мир и стабильность в «широком евроатлантическом регионе». Среди новых рисков указывались терроризм, нарушение прав человека, политическая нестабильность и распространение оружия массового поражения.

После терактов в США 11 сентября 2001 года и начала войн в Ираке и Афганистане НАТО должно было отразить изменения в своей политике в новой концепции. В 2006 году руководители стран-участниц альянса утвердили «Всеобъемлющие политические указания». Сохранив основные положения Стратегической концепции 1999 года, в цели и задачи альянса добавили углубление взаимодействия с Евросоюзом. Таким образом, НАТО стало основой европейской системы безопасности.

Силам реагирования альянса были переданы широкие полномочия по проведению антикризисных мер в любой точке земного шара. Согласно 6-му пункту 2-й части документа, НАТО интенсифицирует свое сотрудничество с наднациональными организациями, увеличивая свою вовлеченность в процессы, которые не могут входить в компетенцию альянса.

В 2010 году в Лиссабоне НАТО приняло современную Стратегическую концепцию – седьмую по счету. Впервые с конца холодной войны она указывала на Россию как на возможную угрозу – правда, не прямо, а косвенно. Беспокойство стран альянса вызвали газовые войны России и Украины, связанные с неоплатой Киевом российских энергоресурсов.

Упоминалось развитие отношений НАТО с Украиной и Грузией. Процесс расширения на восток, актуальный для 1950-х годов, сохранялся – но прямо не обозначался.

Отмечался рост экономического и военного потенциала России, сохранение большого количества ядерного оружия. НАТО считает, что Москва должна держать свои ракеты как можно дальше от границ альянса, продолжая при этом расширение за счет принятия новых членов из бывших стран социалистического блока и советских республик.

Новая действительность

В мае 2022 года Йенс Столтенберг назвал новую концепцию НАТО основой «эпохи стратегического соперничества». Ее должны принять на саммите в Мадриде 28-30 июня.

Агентство Bloomberg сообщало, что НАТО в новой стратегической концепции может обозначить действия России как прямую угрозу. По словам источника издания, позиция альянса может поменяться, если Москва «изменит свое поведение».

Кроме того, в докладе о реформировании альянса «НАТО 2030» Россия обозначена как главная военная угроза блоку. В документе отмечается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета Россия — НАТО. Диалог НАТО при этом готово вести сугубо с позиции силы.

Представитель США при НАТО Джулианна Смит в начале июня также утверждала, что Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции альянса. Также, по ее словам, в документе отметят сближение РФ и КНР, особенно принимая во внимание февральское совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина. В нем указывалось, что дружба между Москвой и Пекином «не имеет границ», в сотрудничестве двух государств «нет запретных зон».

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал, что НАТО не хочет прямой конфронтации с Россией – это «быстро перерастет в другую разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть».