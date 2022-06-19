Казахстан обратился с призывом ко всем государствам

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье для казахстанского издания Liter заявил, что ситуация вокруг Украины требует вернуться к международным переговорам о запрете ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.
«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», - подчеркнул он.
Дипломат напомнил, что 21-23 июня в Австрии пройдет первая встреча стран - участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия», - уточнил Тлеуберди.
Глава МИД добавил, что его страна понимает, что это очень сложная и амбициозная цель. Но власти Казахстана все же считают «необходимым приступить к практической работе в этом направлении».