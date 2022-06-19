Казахстан обратился с призывом ко всем государствам

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия», - уточнил Тлеуберди.