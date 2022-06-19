В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей

ТК «Звезда»

Президент Молдавии Майя Санду запретила трансляцию российских новостных программ. Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу. С ее слов, соответствующий закон национальный парламент одобрил еще второго июня.

Санду ввела запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии
Фото: ТАССТАСС

«Закон был подписан президентом и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в "Официальном вестнике" и вступит в силу. Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», - сказала Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat, который транслировался интернет-каналом Rlive.

Вицу не стала отрицать, что столь жесткие меры принимаются на фоне специальной военной операции России на Украине. О ее начале президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главными целями мероприятий заявлены денацификация и демилитаризация Украины а также защита мирного населения Народных республик Донбасса.

В настоящее время Молдавия находится в фокусе внимания НАТО. Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости вооружения Украины и Молдавии по стандартам НАТО. Говоря о тратах на оборону, Трасс заявила, что 2% от ВВП слишком мало и эти цифры должны стать минимальным значением, а не пределом.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители