Санду ввела запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

«Закон был подписан президентом и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в "Официальном вестнике" и вступит в силу. Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», - сказала Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat, который транслировался интернет-каналом Rlive.