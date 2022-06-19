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40 минут назад

Шольц неожиданно отреагировал на слова Меркель о России

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», – приводит его слова РИА «Новости».

Шольц также отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против вступления Украины в Североатлантический альянс в 2008 году.

«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», – подчеркнул он.

Меркель ранее заявила, что считает верным принятое ею четыре года назад решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Кроме того, она не согласилась с тем, что Россия использовала газ как оружие. Бывший канцлер объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности.

Меркель прервала молчание по ситуации на Украине

Отметим, что ранее Шольц выступал за диверсификацию поставок энергоресурсов в Германию и призывал отказаться от поставок российских нефти и угля.

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