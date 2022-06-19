Казахстан обратился с призывом ко всем государствам

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что ситуация на территории Украины заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия.
"Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - отметил Тлеуберди в статье "Договор о запрещении ядерного оружия - новая реальность в процессе ядерного разоружения", опубликованной в воскресенье в казахстанской газете Liter.
Глава МИД напомнил, что 21-23 июня 2022 года в Вене состоится историческое событие в сфере ядерного разоружения - первая встреча государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия", - пояснил Тлеуберди.
По его словам, Казахстан осознает, что на пути к достижению этой благородной, но амбициозной цели стоит множество политических и технических препятствий. "Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении", - подчеркнул глава МИД.