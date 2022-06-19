Казахстан обратился с призывом ко всем государствам

"Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - отметил Тлеуберди в статье "Договор о запрещении ядерного оружия - новая реальность в процессе ядерного разоружения", опубликованной в воскресенье в казахстанской газете Liter.