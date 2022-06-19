«Вина Путина»: Американцы высмеяли рухнувшего с велосипеда Байдена

«Как только вы научитесь кататься на велосипеде, считается, что вы никогда этого не забудете. Джо кажется исключением из этого правила, поскольку он забывает обо всем на свете», «Это, должно быть, вина производителя велосипеда. Запретить все велосипеды», «Кто, чёрт возьми, решил, что посадить Байдена на велосипед было хорошей идеей?», смеются над президентом пользователи.