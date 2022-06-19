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27 минут назад

«Вина Путина»: Американцы высмеяли рухнувшего с велосипеда Байдена

Елена Прошина

Жители США с иронией отнеслись к падению главы государства Джо Байдена с велосипеда во время прогулки и вдоволь посмеялись над ним, сообщает news.ru.

«Вина Путина»: Американцы высмеяли рухнувшего с велосипеда Байдена
Фото: ReutersReuters

Зрители телеканала CNN, который показал кадры с хозяином Белого дома, назвали происшествие «происками русских».

Президент упал с велосипеда во время прогулки, когда его окликнули репортёры. Глава государства подъехал к ним и упал набок вместе с велосипедом. Это стало поводом для шуток, которые появились в комментариях пользователей под видео с падением Байдена.

«Честно говоря, Байдену следовало бы ездить на трёхколесном велосипеде. Тот, кто дал ему обычный, — подлый человек. Я считаю, что это „вина Путина“», «Секретная служба: „Велосипед сделан в России“», «Байден: „Зачем Путину так поступать со мной?“», «Наши соболезнования велосипеду», потешаются зрители телеканала.

Не обошлось без намёков на состояние президента, которому в этом году исполняется 80 лет.

«Как только вы научитесь кататься на велосипеде, считается, что вы никогда этого не забудете. Джо кажется исключением из этого правила, поскольку он забывает обо всем на свете», «Это, должно быть, вина производителя велосипеда. Запретить все велосипеды», «Кто, чёрт возьми, решил, что посадить Байдена на велосипед было хорошей идеей?», смеются над президентом пользователи.

«Является ли этот велосипед метафорой того, что он делает с США?», задался вопросом один из комментаторов.

Джо Байден, отвечая на вопрос о самочувствии после инцидента, подпрыгнул на камеру три раза и помахал сжатыми в кулаки руками. При этом глава государства был в приподнятом настроении.

Это будет убийственным: В США раскрыли печальный конец для Байдена

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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