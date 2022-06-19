В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
33 минуты назад

Экономист рассказал, что случится после развала Евросоюза

Елена Прошина

Санкции против России убивают экономику Европы, что приведет к развалу Евросоюза, сообщает «Прайм» со ссылкой на экономиста Василия Колташова.

Экономист рассказал, что случится после развала Евросоюза
Фото: ReutersReuters

По его словам, после распада Евросоюза часть стран уйдет в ЕАЭС и будет пытаться развивать свою экономику там. Другая часть переформатирует то, что останется от ЕС, и будут цепляться за «единство и целостность» союза, нанося колоссальный ущерб своей экономике.

Как считает эксперт, санкции в отношении Москвы неизбежно ведут европейскую экономику к деградации, безработице, обнищанию, социальным взрывам и распаду блока.

«На фоне бездумного отказа от российских нефти и газа вся европейская продукция — обработка, машиностроение и т. п. — станет слишком дорогой и неконкурентоспособной. Инфляция набирает обороты, разрушение среднего класса только началось, нефть пока поступает, а компании, в том числе, химические, уже хоронят себя», — объяснил Колташов.

Он считает, что распад Европейского союза более чем логичное завершение для альянса.

Ранее о начале ЕС заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций.

В мире,Роберт Хабек,Василий Колташов,ЕАЭС,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители