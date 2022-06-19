Экономист рассказал, что случится после развала Евросоюза

Санкции против России убивают экономику Европы, что приведет к развалу Евросоюза, сообщает «Прайм» со ссылкой на экономиста Василия Колташова.

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По его словам, после распада Евросоюза часть стран уйдет в ЕАЭС и будет пытаться развивать свою экономику там. Другая часть переформатирует то, что останется от ЕС, и будут цепляться за «единство и целостность» союза, нанося колоссальный ущерб своей экономике.

Как считает эксперт, санкции в отношении Москвы неизбежно ведут европейскую экономику к деградации, безработице, обнищанию, социальным взрывам и распаду блока.

«На фоне бездумного отказа от российских нефти и газа вся европейская продукция — обработка, машиностроение и т. п. — станет слишком дорогой и неконкурентоспособной. Инфляция набирает обороты, разрушение среднего класса только началось, нефть пока поступает, а компании, в том числе, химические, уже хоронят себя», — объяснил Колташов.

Он считает, что распад Европейского союза более чем логичное завершение для альянса.