Джонсон предрек затягивание конфликта на Украине

«Ни один из этих шагов не даст немедленных результатов, хотя необходимость восстановления экспорта продовольствия едва ли может быть более насущной. Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы», — отметил политик.