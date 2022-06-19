Джонсон предрек затягивание конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в ситуации вокруг Украины необходимо готовиться к длительному периоду боевых действий, сообщает Sunday Times.
Он призвал союзников Британии помочь Киеву.
«Боюсь, что нам необходимо готовиться к долгой войне», — заявил политик, добавив, что Россия «прибегает к кампании на истощение».
По словам Джонсона, Великобритания и ее союзники «должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, необходимую, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу». Премьер перечислил «четыре жизненно важных шага», которые необходимо предпринять.
Джонсон отметил предоставление Киеву оружия, техники, боеприпасов, а также обучение украинских военных.
«Во-вторых, мы должны помочь сохранить жизнеспособность украинского государства», — сообщил он, добавив, что украинским властям необходимо «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно».
Кроме того, «нужны долгосрочные усилия для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать».
Также глава британского кабмина заявил, что необходимо вывезти запасы зерна, которые оказались заблокированы.
«Ни один из этих шагов не даст немедленных результатов, хотя необходимость восстановления экспорта продовольствия едва ли может быть более насущной. Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы», — отметил политик.