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56 минут назад

Это будет убийственным: В США раскрыли печальный конец для Байдена

Елена Прошина

Рекордная стоимость бензина в США вместе с высокой инфляцией станут «убийственными» для главы государства Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление конгрессмена от штата Техас Лэнса Гудена.

Это будет убийственным: В США раскрыли печальный конец для Байдена
Фото: ReutersReuters

«Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — заявил парламентарий.

Он выразил уверенность, что ситуация с высокой инфляцией и рекордными ценами на топливо в Соединенных Штатах не изменится в течение ближайшего времени, если администрация Байдена не перестанет «подливать в огонь дорогой бензин».

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В Белом доме «отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — отметил Гуден.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно связывал рост цен в стране с действиями Москвы. Глава Белого дома обвинял Москву во введении «налога Путина» на продукты и бензин.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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