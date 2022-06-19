Это будет убийственным: В США раскрыли печальный конец для Байдена

«Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — заявил парламентарий.