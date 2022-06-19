Это будет убийственным: В США раскрыли печальный конец для Байдена

Рекордная стоимость бензина в США вместе с высокой инфляцией станут «убийственными» для главы государства Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление конгрессмена от штата Техас Лэнса Гудена.
«Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — заявил парламентарий.
Он выразил уверенность, что ситуация с высокой инфляцией и рекордными ценами на топливо в Соединенных Штатах не изменится в течение ближайшего времени, если администрация Байдена не перестанет «подливать в огонь дорогой бензин».
В Белом доме «отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — отметил Гуден.
Ранее президент США Джо Байден неоднократно связывал рост цен в стране с действиями Москвы. Глава Белого дома обвинял Москву во введении «налога Путина» на продукты и бензин.