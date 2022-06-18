В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
18 минут назад

Британцы назвали главное заявление Путина на ПМЭФ

Илья Родин

Читатели Daily Mail по достоинству оценили заявление президента РФ Владимира Путина о неоколониализме Запада, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме. Под статьей о выступлении главы России они оставили большое количество положительных комментариев. Об этом пишет РИА «Новости».

Британцы назвали главное заявление Путина на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Владимир Путин в своей речи в пятницу, 17 июня, рассказал о том, что государства так называемого «золотого миллиарда» по-прежнему мыслят категориями прошлых веков. Они относятся к другим странам как к собственной колонии, считают их население людьми «второго сорта».

Путин назвал залог победы российских войск на Украине

Читатели английской газеты заявили, что Путин - «находка среди лидеров. Он говорит разумно. [Смысл его речи] не поймут только идиоты с промытыми мозгами».

Комментаторы заметили, что когда слушают президента России или главу МИД РФ Сергея Лаврова, «слышат обоснованную, прямолинейную и осмысленную речь <…> Выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона звучат как сплошное бахвальство, <…> а президент США Джо Байден и вовсе несет какую-то чушь. Некоторые его слова даже не разобрать».

По мнению пользователей, «американская мировая гегемония окончена, руководство США нужно предать суду за военные преступления».

В мире,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители