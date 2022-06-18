Британцы назвали главное заявление Путина на ПМЭФ

Читатели Daily Mail по достоинству оценили заявление президента РФ Владимира Путина о неоколониализме Запада, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме. Под статьей о выступлении главы России они оставили большое количество положительных комментариев. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Владимир Путин в своей речи в пятницу, 17 июня, рассказал о том, что государства так называемого «золотого миллиарда» по-прежнему мыслят категориями прошлых веков. Они относятся к другим странам как к собственной колонии, считают их население людьми «второго сорта».

Читатели английской газеты заявили, что Путин - «находка среди лидеров. Он говорит разумно. [Смысл его речи] не поймут только идиоты с промытыми мозгами».

Комментаторы заметили, что когда слушают президента России или главу МИД РФ Сергея Лаврова, «слышат обоснованную, прямолинейную и осмысленную речь <…> Выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона звучат как сплошное бахвальство, <…> а президент США Джо Байден и вовсе несет какую-то чушь. Некоторые его слова даже не разобрать».