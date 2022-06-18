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1 час назад

Светлана Тихановская встретилась с Обамой

Lenta.ru

В Копенгагене прошла встреча представителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской с экс-президентом США Бараком Обамой. Об этом в субботу, 18 июня, со ссылкой на пресс-службу Тихановской сообщает издание «Зеркало».

Тихановская встретилась с Обамой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Тихановской, встреча прошла в рамках рабочей поездки в Данию. В беседе обсуждалась специальная военная операции на Украине, а также различные события в Белоруссии, в частности, деятельность республиканских активистов, журналистов и действия властей страны.

«Я была рада и тому, что нам удалось затронуть темы программ для репрессированной молодежи и студенчества. Я попросила Барака сделать Беларусь фокусом его организации Young Obama leaders и приглашать молодых лидеров к участию в международных тренингах и стажировках», — сообщила Светлана Тихановская.

Представитель белорусской оппозиции выразила желание познакомиться с супругой экс-президента — Мишель Обамой.

5 июня Светлана Тихановская заявила, что на стороне Украины воюют полторы тысячи белорусов.

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