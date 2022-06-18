Тихановская встретилась с Обамой

«Я была рада и тому, что нам удалось затронуть темы программ для репрессированной молодежи и студенчества. Я попросила Барака сделать Беларусь фокусом его организации Young Obama leaders и приглашать молодых лидеров к участию в международных тренингах и стажировках», — сообщила Светлана Тихановская.