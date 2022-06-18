Джонсон сделал заявление по возвращении из Киева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил по возвращении из Киева, что Лондон продолжит активно поддерживать Украину. Проявляющаяся в мире «усталость» от украинского конфликта не повлияет на политику Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС.
«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке [страны]», - подчеркнул Борис Джонсон.
Он отметил, что российские военные «продвигаются вперед дюйм за дюймом. [Британским политикам] важно демонстрировать [при этом], что Украина может победить и победит, это правда».
Агентство напомнило, что в пятницу, 17 июня, премьер Англии нанес на Украину незапланированный визит. В Киеве Джонсон обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским различные вопросы международной повестки, в том числе поставки западных вооружений и военной техники.