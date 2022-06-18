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1 час назад

Джонсон сделал заявление по возвращении из Киева

Илья Родин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил по возвращении из Киева, что Лондон продолжит активно поддерживать Украину. Проявляющаяся в мире «усталость» от украинского конфликта не повлияет на политику Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС.

«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке [страны]», - подчеркнул Борис Джонсон.

Он отметил, что российские военные «продвигаются вперед дюйм за дюймом. [Британским политикам] важно демонстрировать [при этом], что Украина может победить и победит, это правда».

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Агентство напомнило, что в пятницу, 17 июня, премьер Англии нанес на Украину незапланированный визит. В Киеве Джонсон обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским различные вопросы международной повестки, в том числе поставки западных вооружений и военной техники.

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