Джонсон сделал заявление по возвращении из Киева

«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке [страны]», - подчеркнул Борис Джонсон.