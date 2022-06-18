«Операция на Украине — лишь жалкая прелюдия к конфликту на Тайване»

Что стоит за разговорами о скорой операции Китая против Тайваня

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На Западе все чаще говорят о еще одном возможном крупном военном конфликте, который может превзойти масштабы российской операции на Украине. И Китай, кажется, лишь подыгрывает — так, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что его страна будет «сражаться до конца и невзирая на цену», если кто-либо попытается отделить Тайвань. Эксперты допускают, что конфликт вполне может перерасти в крупную войну уже очень скоро. «Газета.Ru» — о новом витке напряженности вокруг тихоокеанского острова.

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Победа на эмоциях

Конфликт вокруг Тайваня отвоевывает все больше места в медиапространстве у украинского, и, кажется, выходит на новый уровень. При этом западные СМИ видят угрозу, прежде всего, в действиях и речах представителей Китая.

Пекин действительно больше не избегает самой жесткой и прямой риторики.

Так, 11 июня министр обороны Вэй Фэнхэ прямо заявил своему американскому коллеге Ллойду Остину, что Тайвань — священная, неотъемлемая частью территории Китая, добавив, что если кто-то осмелится отделить его, китайские военные без колебаний вступят в бой и решительно подавят «попытки независимости» Тайваня любой ценой. И это при том, что остров на деле никак не контролируется Пекином — но по логике властей КНР, Тайбэй обязательно вернется в «лоно родины».

Стоит отметить, что министр обороны в китайской иерархии — чиновник не самого влиятельного ранга, он даже не входит в состав ПК Политбюро КПК, который реально принимает основные политические решения. Но слова Вэй не прошли незамеченными из-за нервной атмосферы вокруг Тайваня, которую также создают регулярные масштабные китайские учения, регулярные визиты официальных лиц США на остров и ястребиный настрой ряда политиков.

Замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что риторика двух сторон обостряется как раз потому, что они пока хотят избежать горячего конфликта.

«Все хотят напугать друг друга именно для того, чтобы другая сторона не предпринимала резких шагов. Перелом ведь наступил не вчера и не позавчера, отношения Китая и США бесповоротно ухудшились при Дональде Трампа.



И Тайвань стал в глазах китайцев лишь одним из инструментов военно-политического давления, — это еще одна из болевых точек вместе с Синьцзяном, Гонконгом и Тибетом.



США будут использовать этот рычаг все больше. Китай в идеале хотел бы победить без войны, убедив Вашингтон и Тайбэй в том, что цена за независимость острова или дальнейшее военное сближение двух сторон будет неприемлема для них самих. И, на мой взгляд, именно для этого сейчас оказывается такое психологическое давление», — считает эксперт.

Но неудивительно, что в такой нервозной обстановке любые новости из Пекина о вооруженных силах воспринимаются особенно настороженно. Так произошло и 14 июня, когда агентство «Синьхуа» рассказало, что председатель КНР Си Цзиньпин подписал постановление о действиях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) невоенного характера.

Проправительственная газета Global Times пояснила, что указанные положения обеспечат юридическую основу для выполнения войсками НОАК таких задач, как оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных миссий и миротворческих операций, а также при достижения весьма расплывчатых целей «по защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая».

Однако подобные уверения на Западе далеко не всеми воспринимаются как истина.

Так, Radio Free Asia допустила, что таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом проведения «специальной операции», которая не будет классифицироваться как война.

Более того, там обратили внимание на тайминг принятия нового документа, — сразу после призыва президента Украины Владимира Зеленского к дипломатическим договоренностям на фоне обострения в Тайваньском проливе. Правда, в чем именно заключаться связь — в материале не объясняется.

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василия Кашина, привязывать новую директиву к вопросу Тайваня абсолютно неверно.

«Это просто калька с английского понятия military operations other than war (военные операции, отличные от войны) — сюда входит миротворчество, спасательные операции, помощь при стихийных действиях, например, эвакуация. И другие действия, которыми китайские вооруженные силы активно занимаются. Сейчас эту деятельность просто формализовали, и у китайцев появился документ, в котором все систематизировано. Какого вида бывают операции, как должно осуществляться руководство такими операциями, какие силы привлекаются, как они политически обеспечиваются и так далее», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С тем, что новый закон не имеет прямого отношения к ситуации вокруг Тайваня, согласен и Ломанов.

«Но это часть создания атмосферы решительности Китая. Он хочет дать понять, что интересы национальной безопасности комплексным образом находятся на первом месте. Как, впрочем, и у США», — говорит он.

При этом Кашин считает, что упомянутый документ готовился давно. По его словам, он отражает масштабы глобального присутствия Китая, у которого есть много интересов за рубежом — инвестиции и граждане, постоянно проживающие там.

«И, соответственно, задачи, связанные с эвакуацией или оказанием какой-либо помощи, все чаще могут возникать. Можно представить, как, допустим, китайцы посылают военных врачей помогать в борьбе с эпидемиями или на разбор завалов при землетрясении. И это станет постоянной практикой. Сейчас в КНР просто подводят под это юридическую базу, что, кстати, тоже тенденция при Си Цзиньпине», — отметил он.

Смертельная помощь

Между тем, в ситуации вокруг Тайваня по-прежнему ключевую роль продолжают играть американцы. США признавая де-юре лишь КНР, не отказываются от помощи острову, и даже наоборот — увеличивают поддержку. Помимо этого, американские конгрессмены в последнее время начали активно ездить с визитами на остров, чего не наблюдалось в предыдущие годы.

Еще одним поводом для недавней перепалки стал статус Тайваньского пролива. Так, заместитель главы Государственного департамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон расценивает пролив в качестве международного морского пути, а, значит, там должна соблюдаться свобода навигации и полетов в небе. Позиция Пекина, отказывающегося считать пролив международным, в том, что подобный подход — не что иное, как манипуляция. Тайвань же, со своей стороны, назвал территориальные воззрения КНР абсурдом.

Более того, в парламенте США предлагают расширить юридические обязательства американцев перед тайваньцами.

Сейчас действует «Закон об отношениях с Тайванем» от 1979 года, согласно которому американцы должны будут предоставить ему оборонительные средства и услуги в случае внешних угроз безопасности. Их характер и объемы при этом определяются президентом и Конгрессом США.

Президент Джо Байден уже прямо подчеркивал, что США готовы будут встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии с китайской стороны. При этом его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан говорит, что все же главная цель американцев — сделать так, чтобы никогда не наступил тот день, когда встанет вопрос, «должны ли мы защищать Тайвань».

И вот, 17 июня 2022 года был представлен двухпартийный законопроект о дополнительной поддержке Тайваня. Он предусматривает выделение $4,5 млрд на покрытие военных расходов острова в течение следующих четырех лет.

К слову, остров и без того стабильно увеличивал расходы на военные нужды, выделив только в 2022 году на дополнительную покупку американского вооружения и техники еще $8,6 млрд. (американские истребители, ракеты, вертолеты, подлодки и т.п.).

Новый документ также предполагает и присвоение острову статуса «основного союзника вне НАТО».

Но одновременно американцы «заботятся» и о Пекине, — документ угрожает жесткими санкциями против Китая за любую агрессию против острова. По словам автора документа демократа Роберта Менендеса, этим самым они дают четкий сигнал, что КНР «не должна повторять ошибок России на Украине».

Эксперт Александр Ломанов уверен, что в Пекине уже самостоятельно осознали, какими могут быть последствия при атаке на Тайвань на примере России.

«Если вынести за скобки возможные провокации со стороны Тайваня и США, то вероятность начала войны откладывается до середины или второй половины нашего десятилетия. Просто потому, что Китай примеряет антироссийские санкции 2022 года на себя и понимает, что западные санкции за Тайвань будут сопоставимыми.



И Китай понимает, что он сейчас не выдержит такого, или выдержит, но с очень большими потерями. Для того, чтобы полностью подготовиться к похожему удару, у Китая, по разным оценкам, уйдет от трех до пяти лет. И в это время Китай будет делать все, чтобы война не началась», — говорит он.

Среди других причин заинтересованности КНР в стабильности в данный момент — запланированный на осень 2022 года XX съезд Компартии Китая, в результате которого ее лидер Си Цзиньпин, вероятнее всего, останется на третий срок, что поломает устоявшуюся в последние десятилетия традицию. Традиционно власти КНР делают все, чтобы год съезда стал «годом затишья».

Что будет

Однако эксперты сошлись в том, что полностью исключать начало полномасштабных военных действий вокруг Тайваня в самое ближайшее время нельзя.

Василий Кашин говорит, что уровень эскалации вокруг Тайваня сейчас по косвенным признакам достиг такого уровня, что рациональные подходы к оценке ситуации уже нерелевантны. Ситуация, по его словам, стремительно ухудшается, становясь все более тревожной и напряженной.

Среди причин этого — провалы китайских усилий повлиять на внутриполитическую ситуацию на Тайване, где у власти находятся националисты из Демократической прогрессивной партии, отвергающие любой диалог с КПК, и небывалое расширение военного и военно-технического сотрудничества Тайваня и США, включающее поставки оружия и обучение защитников острова.

Ухудшается и общий фон американо-китайских отношений, которые Кашин называет первопричиной обострения вокруг острова.

«Тайваньцы, может быть, и хотели бы сидеть тихо, чтобы сохранялся статус-кво, но это уже не получается. Я раньше считал, что ничего не будет, как минимум, до съезда. Более того, Тайваню предстоят местные выбору в ноябре и всеобщие — в январе 2024 года. Казалось бы, что-то могло произойти по их итогам.



Но мы можем не видеть многих элементов военной динамики, которая вполне очевидна для военных с разведывательной информацией и спутниковыми снимками. Допустим, американцы могут пойти на провокацию, чтобы Си подложить свинью в преддверии съезда. И китайцы не смогут не отреагировать. Урок внезапного начала спецоперации на Украине здесь играет свою роль. Так что я бы не исключал конфликта даже до съезда», — допустил директор ЦКЕМИ ВШЭ.

С тем, что что война может начаться в ближайшее время, согласен и Александр Ломанов. Он считает, что Тайбэй или Вашингтон могут устроить это в любой момент, сделав так, что Китай не сможет не ответить.

«Например, если несколько сотен тайваньских политиков соберутся и скажут, что Китайской Республики больше не существует (официальное название государства на Тайване, формально история которого тянется с 1911 года — Газета.Ru), а существует только независимая Республика Тайвань, то выбор такой: КНР либо теряет лицо и полностью отказывается от суверенитета, либо сжимает зубы и начинает войну.

Далеко не все зависит от Китая, есть разные сценарии. Или, скажем, американцы могут разместить войска на Тайване и объявить, что две демократии теперь будут вместе бороться против коммунистической угрозы Китая. Это тоже станет casus belli», — сказал он.

Кашин отметил, что, на его взгляд, имеет смысл готовиться к такому сценарию всему миру, в частности, из-за больших негативных последствий для мировой экономики, — в случае начала военного конфликта будут нарушены многочисленные производственные цепочки.