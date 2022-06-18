В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
58 минут назад

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина

Майк Габриелян

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

Французы прокомментировали заявление Путина о вступлении Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне на ПМЭФ Путин отметил, что речь идет не о военном блоке, а об экономическом союзе. Поэтому Киев и ЕС должны сами решать данный вопрос.

Исходя из этого французские читатели решили, что кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России, и даже устраивает ее.

«Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», — считает Insight2000.

«А они думали спросить мнение европейских народов?» — задался вопросом Occitane.

«Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», — полагает Ludwig3.

«Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — написал TIESSE DI HOYE.

«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС», — резюмировал anonyme 38572.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статусы кандидатов на вступление в ЕС.

При этом от Киева требуют укрепить верховенство права и борьбу с коррупцией.

Окончательное решение о статусе главы государств Евросоюза примут на саммите 23-24 июня.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители