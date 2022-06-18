Французы прокомментировали заявление Путина о вступлении Украины в ЕС

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне на ПМЭФ Путин отметил, что речь идет не о военном блоке, а об экономическом союзе. Поэтому Киев и ЕС должны сами решать данный вопрос.
Исходя из этого французские читатели решили, что кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России, и даже устраивает ее.
«Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», — считает Insight2000.
«А они думали спросить мнение европейских народов?» — задался вопросом Occitane.
«Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», — полагает Ludwig3.
«Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — написал TIESSE DI HOYE.
«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС», — резюмировал anonyme 38572.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статусы кандидатов на вступление в ЕС.
При этом от Киева требуют укрепить верховенство права и борьбу с коррупцией.
Окончательное решение о статусе главы государств Евросоюза примут на саммите 23-24 июня.