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1 час назад

Премьер Эстонии призвала ускорить военную помощь Украине

Газета.Ru

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзникам Украины необходимо ускорить военную помощь, прежде чем "усталость от войны возьмет верх над Западом". Об этом она сообщила на брифинге, передает The Washington Post.

Премьер Эстонии призвала ускорить военную помощь Украине
Фото: Kenzo Tribouillard/APKenzo Tribouillard/AP

По данным издания, Каллас, которая стала одним из самых ярых сторонников жесткого ответа на военную операцию РФ на Украине, сказала, что для Европы и СШАв жизненно важно продолжать фокусироваться на том, чтобы помочь Украине победить.

Ранее Каллас на фоне ситуации на Украине призвала Запад воздержаться от деловых связей с Россией. Каллас добавила, что западные страны должны быть осторожны с "преждевременными призывами к прекращению огня и миру".

До этого она заявляла, что НАТО следует расширить свое присутствие на восточном фланге. По ее мнению, необходимость подобного решения вызвана эскалацией украинского кризиса.

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