Премьер Эстонии призвала ускорить военную помощь Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзникам Украины необходимо ускорить военную помощь, прежде чем "усталость от войны возьмет верх над Западом". Об этом она сообщила на брифинге, передает The Washington Post.

Фото: Kenzo Tribouillard/AP Kenzo Tribouillard/AP

По данным издания, Каллас, которая стала одним из самых ярых сторонников жесткого ответа на военную операцию РФ на Украине, сказала, что для Европы и СШАв жизненно важно продолжать фокусироваться на том, чтобы помочь Украине победить.

Ранее Каллас на фоне ситуации на Украине призвала Запад воздержаться от деловых связей с Россией. Каллас добавила, что западные страны должны быть осторожны с "преждевременными призывами к прекращению огня и миру".