В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
30 минут назад

Премьер Эстонии предупредила сограждан о «суровой зиме»

Lenta.ru

Эстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции в Евросоюзе (ЕС), вызванного российской специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас в интервью Bloomberg.

Жителей Эстонии предупредили о «суровой зиме»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик выразила беспокойство тем фактом, что в стране могут быть «еще более высокие цены, чем прошлой зимой». «В нашем случае высокая инфляция и медленный экономический рост сошлись воедино, что делает ситуацию крайне тяжелой», — предупредила она.

По данным агентства, инфляция в стране достигла 20 процентов. Это самый высокий уровень инфляции в еврозоне.

В начале апреля правительство Эстонии приняло решение отказаться от импорта российского природного газа в страну в 2022 году. Страна запланировала строительство терминала для принятия сжиженного природного газа, доставляемого морским путем.

10 мая Эстония подписала с Финляндией соглашение, согласно которому при необходимости страны смогут запрашивать друг у друга газ.

В мире,Кая Каллас,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители