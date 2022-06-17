Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор области Антон Алиханов.
По его словам, под запрет транзита через Литву попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы, передает РИА «Новости».
Он также указал, что решение Литвы потребует срочной постановки на линию Усть-Луга-Балтийск новых судов.
«Калининградские власти считают решение Литвы о запрете транзита экономическим удушением региона, и будут добиваться пересмотра», – заявил Алиханов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие шаги были сделаны для усиления транспортной и энергетической безопасности региона.