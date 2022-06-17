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1 час назад

Литва уведомила о прекращении транзита в Калининград санкционных товаров

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор области Антон Алиханов.

Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, под запрет транзита через Литву попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы, передает РИА «Новости».

Он также указал, что решение Литвы потребует срочной постановки на линию Усть-Луга-Балтийск новых судов.

«Калининградские власти считают решение Литвы о запрете транзита экономическим удушением региона, и будут добиваться пересмотра», – заявил Алиханов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие шаги были сделаны для усиления транспортной и энергетической безопасности региона.

В мире,Антон Алиханов,ЕС,
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