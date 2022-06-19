Глава МИД Израиля посетит с визитом Турцию

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид 23 июня посетит с визитом Турцию. Об этом заявили в МИД Турции, передает ТАСС.

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«В ходе переговоров, которые состоятся в рамках предстоящего визита, будут обсуждаться двусторонние отношения и региональные вопросы», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Израиль и Европейский союз намерены подписать соглашение об экспорте газа, которое подразумевает поставку природного газа в Европу с новых израильских месторождений — решение было принято для диверсификации и снижения зависимости Евросоюза от поставок газа из России.

До этого бывший премьер-министр Турции и заместитель руководителя партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым заявлял, что количество энергоносителей в Черном море позволит удовлетворять мировые потребности в газе на протяжении почти полувека.