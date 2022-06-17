Токаев напомнил о некорректных высказываниях депутатов РФ в адрес Казахстана

"Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу воду льют вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране", - подчеркнул президент Казахстана.