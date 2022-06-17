Токаев напомнил о некорректных высказываниях депутатов РФ в адрес Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что высказывания ряда российских депутатов и деятелей культуры в отношении Казахстана наносят ущерб самой РФ.
"Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы так сказал, журналистов и даже деятелей культуры", - сказал Токаев.
По его мнению, такие высказывания сеют раздор между двумя государствами и наносят ущерб самой России.
"Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу воду льют вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране", - подчеркнул президент Казахстана.
"Я признателен Владимиру Владимировичу Путину, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства Кремля по отношению и к Казахстану, и к другим государствам", - добавил Токаев.
По его словам, Россия несет особую ответственность за происходящее на пространстве СНГ. "Россия является самым крупным и авторитетным государством на постсоветском пространстве. Немаловажная роль принадлежит нынешнему президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. В этой связи на России особая ответственность и за безопасность государств СНГ, и за их успешное развитие, и за то, чтобы граждане наших государств положительно смотрели на Россию, уважали ее", - пояснил президент Казахстана.