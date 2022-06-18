Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Токаев заявил, что Казахстан не признает "квазигосударства" ДНР и ЛНР.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не станет признавать «квазигосударства» ДНР и ЛНР. По его словам, Казахстан выступает против «хаоса», который может наступить, если все нации реализуют свое право на самоопределение, и потому не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Абхазию с Южной Осетией. Токаев убежден, что современные мировые границы гарантируют стабильность. Он также рассказал, что в казахстанском обществе существуют разные мнения по поводу военной операции РФ на Украине.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что его страна не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства считает, что если в полной мере реализовать право наций на самоопределение, это приведет к хаосу.

«Современное международное право — это устав ООН. Но два принципа ООН пришли в противоречие — это целостность государства и право нации на самоопределение. Эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки», — сказал Токаев.

По его мнению, «отцы-основатели ООН этот момент в свое время видимо не учли, а возможно и специально внесли как компромисс».

«Одни говорят, что территориальная целостность — это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства — это собственное государство, и они могут отделиться по собственному желанию от него», — продолжил президент Казахстана.

По словам Токаева, современные мировые границы гарантируют стабильность. По этой причине Казахстан не признает Южную Осетию, Абхазию, Косово, Тайвань и «квазигосударственные» образования в Донбассе.

«Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств, конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев.

«Это откровенный ответ на откровенный вопрос», — добавил президент, отвечая на просьбу Маргариты Симоньян, попросившей его высказать мнение о военной операции РФ. Говоря об отношении в казахстанском обществе к конфликту на Украине, Токаев сказал, что «мнения разные». «Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются», — отметил он.

Ранее Токаев отказался нарушать западные санкции против России. При этом он сказал, что работа его страны с Россией продолжается, и все заключенные договоры остаются в силе.

«Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой», — объяснил положение Казахстана президент страны.

Комментируя слова главы Казахстана, Симоньян поблагодарила его за откровенность, «редкую на таких официальных мероприятиях». Она выразила мнение, что сейчас «не время ссориться и лить воду на мельницу тех, кто нас ссорит».

Что думает Путин о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин назвал действия России в Донбассе «абсолютно легитимными». По его мнению, республики Донбасса могли объявить о своей независимости по аналогии с Косово.

«Когда то же самое Косово отделялось, то под давлением международных стран международный суд ООН принял решение, что в соответствии с уставом ООН, когда какая-то территория отделяется, спрашивать разрешения у центральных властей не нужно. Это решение международного суда. Это прецедент»,— сказал президент.

«Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей. Они объявили о своей независимости. В этой связи могли мы их признать или нет? Конечно, могли. Мы это сделали», — заявил Путин.

Президент РФ указал, что Россия «оказывает военную помощь» ЛНР и ДНР, потому что с ними был заключен договор о взаимопомощи. «Нравится это кому-то или не нравится», — сказал глава государства.

Кто в мире признал республики Донбасса

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Еще в июне 2014 года их независимость признала частично признанная Южная Осетия, а 25 февраля 2022 года об аналогичном решении объявила частично признанная Абхазия.

После того как Путин заявил о признании независимости ЛНР и ДНР, в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН. Тогда заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что решение российских властей может спровоцировать не только региональные последствия, но и глобальные.

«Мы очень сожалеем о данном решении. Мы также сожалеем о сегодняшнем указе, предписывающем разместить российские войска на востоке Украины якобы в рамках «миротворческой миссии», — сказала она.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность решением Москвы признать ДНР и ЛНР и назвал такой шаг нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Гутерриш указал, что решение «противоречит принципам Устава ООН».

Среди членов ООН, кроме России, народные республики никто не признал. Международные организации и союзы также осудили признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Поздно вечером 23 февраля главы республик попросили российского президента помочь в отражении агрессии со стороны украинских военных, а спустя несколько часов Россия начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее главной целью прекращение геноцида населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.