Зеленский выступил на конференции в Париже в духе "Звездных войн"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодной технологической конференции VivaTech в Париже в стиле «Звездных войн», соответствующие фото опубликовал в своем Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко .

Перед участниками конференции украинский лидер выступил в виде голограммы, при этом на нем была футболка с надписью «Переходи на темную сторону».