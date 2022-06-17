Зеленский выступил на конференции в Париже в духе "Звездных войн"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодной технологической конференции VivaTech в Париже в стиле «Звездных войн», соответствующие фото опубликовал в своем Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Перед участниками конференции украинский лидер выступил в виде голограммы, при этом на нем была футболка с надписью «Переходи на темную сторону».
«Для президентов необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект «Звездных войн», который мы применим на практике», – процитировал украинского лидера Геращенко.
По словам советника, Зеленский пообещал «победить империю».
«Звездные войны» — культовая сага режиссера Джорджа Лукаса. Один из главных героев космической киноэпопеи мастер Ордена джедаев Йода советовал Люку Скайокеру остерегаться Темной силы, которой служат страх, агрессия и гнев.