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8 минут назад

Чижов: между Британией и ЕС назревает скандал из-за действий правительства Джонсона

ТАСС

Крупный скандал назревает между Лондоном и Брюсселем из-за желания правительства Бориса Джонсона пересмотреть североирландский протокол. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Чижов заявил о назревающем скандале между Лондоном и ЕС
Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзеПостоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе

"Сейчас, кстати, назревает крупный скандал между ЕС и Великобританией в связи с реальными действиями правительства Джонсона, которое внесло в Палату общин законопроект о пересмотре в одностороннем порядке известного североирландского протокола, который они несколько лет вымучивали и наконец компромиссный вариант подписали. Сейчас англичане хотят это дело пересмотреть, а ЕС занимает жесткую позицию, открыто называя нечто подобное нарушением международного права", - сказал он.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Чижов,Парламент Великобритании,ЕС,
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