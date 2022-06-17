Чижов заявил о назревающем скандале между Лондоном и ЕС

"Сейчас, кстати, назревает крупный скандал между ЕС и Великобританией в связи с реальными действиями правительства Джонсона, которое внесло в Палату общин законопроект о пересмотре в одностороннем порядке известного североирландского протокола, который они несколько лет вымучивали и наконец компромиссный вариант подписали. Сейчас англичане хотят это дело пересмотреть, а ЕС занимает жесткую позицию, открыто называя нечто подобное нарушением международного права", - сказал он.