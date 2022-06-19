«Мне сказали "успокойся, он и своих офицеров на Змеином похоронил, а мы их в плен взяли. Тайра как сидела, так и сидит. Никаких обменов не было". А потом когда проверять начали, оказалось, что я не зря тревогу подняла. Просто мне обидно стало за несправедливость», — добавила военкор.