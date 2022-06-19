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38 минут назад

Стало известно о «больших разборках» в ДНР из-за обмена бывшей участницы «Азова»

Lenta.ruиещё 1

В Донецкой народной республике (ДНР) в понедельник ожидаются «большие разборки» из-за обмена бывшей участницы батальона «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра). Об этом сообщила в своем Telegram-канале военный корреспондент Ирина Куксенкова в воскресенье, 19 июня.

«Лютый кипиш сейчас в ДНР. Большие разборки там будут в понедельник из-за преступной передачи Тайры на Украину», — написала она.

По словам Куксенковой, она еще вчера «дергала и надоедала звонками большим людям» и говорила, что Тайру освободили, и об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мне сказали "успокойся, он и своих офицеров на Змеином похоронил, а мы их в плен взяли. Тайра как сидела, так и сидит. Никаких обменов не было". А потом когда проверять начали, оказалось, что я не зря тревогу подняла. Просто мне обидно стало за несправедливость», — добавила военкор.

В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»

Ранее 18 июня первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил обмен бывшей участницы батальона «Азов». По его словам, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.

В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, чьих родителей убила.

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